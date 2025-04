Polícia Civil de Poços de Caldas recupera celulares furtados avaliados em R$ 10 mil

A Polícia Civil de Poços de Caldas recuperou, na segunda-feira, 14, dois aparelhos celulares furtados ao longo de 2024 no município. Juntos, os dispositivos estão avaliados em cerca de R$ 10 mil.

Os furtos ocorreram nos meses de abril e junho deste ano. Após trabalho investigativo, os policiais conseguiram localizar e apreender os aparelhos. As pessoas que estavam de posse dos celulares foram ouvidas e, em seguida, liberadas. No entanto, elas responderão pelo crime de receptação.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelos furtos e localizar outros equipamentos subtraídos.

A Polícia Civil alerta a população sobre os riscos de adquirir eletrônicos de origem duvidosa. A orientação é exigir sempre a nota fiscal do produto, garantindo sua procedência e evitando o envolvimento em práticas criminosas.

