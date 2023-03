Polícia Civil deflagra operação Estanca Verde em Passos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta segunda-feira (06), a Polícia Civil deflagrou em Passos, Minas Gerais, a operação Estanca Verde com o objetivo de dar sequência ao trabalho de investigação da delegacia de combate ao tráfico de drogas.

Face as investigações, policiais civis adentraram a uma mata fechada, situada ao lado da linha do Bananal, zona rural da cidade e diligenciaram insistentemente visando a localização de possível esconderijo de drogas. Em que pesem as peculiaridades (lama, mata fechada, etc), os policiais, com utilização de ferramentas necessárias, localizaram 14 tabletes de maconha, diversos pinos plásticos, balança de precisão e uma plantação de cerca de 100 pés de maconha.

O material foi prontamente encaminhado ao setor pericial e os laudos serão juntados ao respectivo inquérito policial.

Participaram da operação: Dr Marcos Pimenta, Dr Danilo Tobias, Dr Felipe Capute, Dr Matheus Ponsancini, Dr Ismael Jerônimo, Inspetor Gustavo Vilela, Sub Inspetor Barros, investigador Ronaldo Alcântara, escrivão Carlos e Perito Flávio.

Fonte: Polícia Civil

Beatriz Aquino