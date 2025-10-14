Polícia Civil desativa “casa forte” usada para preparo de drogas em Poços de Caldas

14out

Polícia Civil desativa “casa forte” usada para preparo de drogas em Poços de Caldas

Por Policial

Atualizado em 14 de outubro de 2025

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas, desarticulou nesta segunda-feira (13) um imóvel utilizado como ponto estratégico para o fracionamento e embalagem de drogas, conhecido como “casa forte”, no bairro Santa Rosália.

A ação foi coordenada pela delegada Juliane Emiko Hissanaga Quaggio e ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz de Garantias da Comarca de Poços de Caldas. No local, os policiais encontraram o apartamento vazio, sendo guardado apenas por dois cães da raça pit bull.

Durante a operação, foram apreendidos:

  • Cocaína em pó e 21 papelotes já prontos para comercialização;

  • Maconha prensada e em flor;

  • 120 comprimidos de ecstasy;

  • Diversas embalagens tipo zip lock;

  • Lacres plásticos utilizados na dolagem;

  • Balanças de precisão, facas, rolos de filme PVC e outros itens usados na preparação das drogas.

Segundo a Polícia Civil, o local servia como um centro de apoio logístico para a organização criminosa, funcionando exclusivamente para o armazenamento, preparo e fracionamento de entorpecentes antes da distribuição.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar os integrantes do grupo criminoso envolvido.

A instituição reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada, destacando o trabalho técnico e integrado das equipes da 1ª DPC de Poços de Caldas.

