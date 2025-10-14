Polícia Civil desativa “casa forte” usada para preparo de drogas em Poços de Caldas

Atualizado em 14 de outubro de 2025

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas, desarticulou nesta segunda-feira (13) um imóvel utilizado como ponto estratégico para o fracionamento e embalagem de drogas, conhecido como “casa forte”, no bairro Santa Rosália.

A ação foi coordenada pela delegada Juliane Emiko Hissanaga Quaggio e ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz de Garantias da Comarca de Poços de Caldas. No local, os policiais encontraram o apartamento vazio, sendo guardado apenas por dois cães da raça pit bull.

Durante a operação, foram apreendidos:

Cocaína em pó e 21 papelotes já prontos para comercialização;

Maconha prensada e em flor;

120 comprimidos de ecstasy;

Diversas embalagens tipo zip lock;

Lacres plásticos utilizados na dolagem;

Balanças de precisão, facas, rolos de filme PVC e outros itens usados na preparação das drogas.

Segundo a Polícia Civil, o local servia como um centro de apoio logístico para a organização criminosa, funcionando exclusivamente para o armazenamento, preparo e fracionamento de entorpecentes antes da distribuição.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar os integrantes do grupo criminoso envolvido.

A instituição reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada, destacando o trabalho técnico e integrado das equipes da 1ª DPC de Poços de Caldas.