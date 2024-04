Polícia Civil desmantela organização criminosa com a Operação PISCATIO em Muzambinho

Nesta quinta-feira, 11 de abril, a Polícia Civil de Muzambinho, na região Sul de Minas Gerais, deflagrou a Operação PISCATIO, resultando no cumprimento de seis mandados de prisão.

A ação, desdobramento de uma investigação iniciada no início deste ano, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas no município.

Utilizando técnicas avançadas de investigação, a equipe de policiais civis conseguiu identificar cinco indivíduos que colaboravam com o tráfico de drogas, desempenhando funções específicas sob a liderança de um sexto membro, que já estava detido no sistema prisional de Minas Gerais.

Os seis mandados de prisão foram cumpridos nesta manhã, sendo um na unidade prisional de Alfenas e os outros cinco em Muzambinho. Após os procedimentos padrão, os detidos foram encaminhados ao presídio de Guaranesia, onde ficarão à disposição da Justiça.

A Operação PISCATIO recebeu esse nome em referência ao termo em latim que significa “pescar” ou “pescaria”, devido ao fato de que o líder da organização criminosa era conhecido como “Peixe” pelos seus comparsas.

O delegado responsável pela operação, Adnan Cassiano Grava, comentou o caso, destacando a determinação da polícia em combater o tráfico de drogas na cidade: “Esta operação envia uma mensagem clara à criminalidade: o tráfico de drogas não tem espaço em nossa comunidade. Não importa as estratégias utilizadas pelos criminosos, a Polícia Civil sempre irá encontrá-los e responsabilizá-los.”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.