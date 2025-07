Polícia Civil divulga foto de suspeito de roubo violento e busca novas vítimas em Poços

Atualizado em 25 de julho de 2025

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta sexta-feira, 25, em Poços de Caldas, Paulo Henrique Araújo de Oliveira, de 19 anos, suspeito de envolvimento em um roubo armado ocorrido em dezembro de 2024, no município de Caldas. A prisão ocorreu após o cumprimento de mandado preventivo expedido pela Justiça da Comarca de Caldas.

O jovem já possui diversas passagens por crimes graves, como homicídio, tráfico de drogas e roubo. Ele também foi detido em janeiro deste ano por conduzir um veículo adulterado. Na ocasião, estava de posse de uma das chaves subtraídas durante o assalto investigado.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Caldas, no crime de dezembro, três indivíduos armados invadiram uma residência, renderam os moradores e roubaram chaves de veículos, dinheiro e celulares. Durante a ação, uma quarta vítima chegou ao local e houve luta corporal. Um dos autores tentou atirar duas vezes, mas a arma falhou e não houve disparos. Os criminosos fugiram em seguida.

A identificação de Paulo Henrique foi possível após análise dos aparelhos celulares roubados, que tiveram chips ativados em nome do suspeito e, posteriormente, de sua mãe. As vítimas reconheceram o jovem como um dos autores do crime, assim como outro envolvido, de 26 anos, natural de Poços de Caldas, que segue foragido. Contra ele há um mandado de prisão relacionado à Operação NarcoSul, deflagrada em maio deste ano para combater o tráfico de drogas por organizações criminosas.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Poços de Caldas, porém os demais pertences das vítimas não foram localizados. O terceiro envolvido na ação criminosa ainda não foi identificado, e as investigações continuam com o objetivo de qualificá-lo.

Segundo a Polícia Civil, Paulo Henrique também é investigado por uma série de crimes patrimoniais violentos, especialmente roubos de veículos, nas cidades de Poços de Caldas, Águas da Prata (SP) e Pouso Alegre.

Diante da possibilidade de novas vítimas, a Polícia Civil divulgou a foto do suspeito e solicita que qualquer informação seja repassada diretamente à Delegacia de Poços de Caldas ou pelo Disque Denúncia 181.