Polícia Civil divulga imagem de suspeito de furtar motos em Poços e pede ajuda da população

  • Home
  • Notícias
  • Policial
  • Polícia Civil divulga imagem de suspeito de furtar motos em Poços e pede ajuda da população
10out

Polícia Civil divulga imagem de suspeito de furtar motos em Poços e pede ajuda da população

Por Policial

Atualizado em 10 de outubro de 2025

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou a imagem do principal suspeito de envolvimento em uma série de furtos de motocicletas em Poços de Caldas. O objetivo é identificar outras possíveis vítimas e obter novas informações sobre o caso. A população pode colaborar de forma anônima pelo telefone 181 – Disque Denúncia ou diretamente na Delegacia de Trânsito do município.

O homem, de 25 anos, foi preso durante a Operação Impetuoso, deflagrada nesta sexta-feira (10/10), pela Delegacia de Trânsito da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Poços de Caldas, com o objetivo de combater o furto de motocicletas na cidade.

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, sendo um deles contra o suspeito, que já havia sido identificado em pelo menos quatro furtos. Outros dois foragidos da Justiça também foram capturados durante as diligências — um por tentativa de homicídio e outro por envolvimento em uma operação recente da Polícia Federal.

As investigações contaram com o apoio da Agência de Inteligência da Polícia Civil e revelaram a ousadia do criminoso, que utilizava redes sociais para exibir imagens das motocicletas furtadas, fazer “encomendas” para o Natal e até ironizar reportagens jornalísticas sobre os crimes.

Com base nas provas reunidas, a prisão preventiva do principal suspeito foi decretada pelo Poder Judiciário. Ele possui um extenso histórico criminal, com passagens por furto, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após os procedimentos na delegacia, os presos foram encaminhados ao presídio, onde permanecem à disposição da Justiça.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

21ago

Coletiva da Polícia Civil apresenta balanço da Operação NEXUM 35 em Poços de Caldas

Na manhã desta quinta-feira, 21, a Polícia Civil de Minas Gerais, por... Leia Mais

09set

PM apreende menor por tráfico de drogas após denúncia de “pedágio”

Na tarde desta terça-feira (9), a Polícia Militar realizou uma operação na... Leia Mais

16set

PM intervém em cortejo fúnebre e causa polêmica em Botelhos

Um incidente envolvendo policiais militares e participantes de um cortejo fúnebre na... Leia Mais

07set

Motorista de 33 anos com mandado de prisão é detido após acidente em Poços

foto: Victor Imesi/TV Poços Na tarde deste domingo, 7 de setembro, um acidente... Leia Mais

15jul

Adolescente é apreendido com motocicleta furtada.

Nesta terça-feira (15), a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu um... Leia Mais

28jul

Preso suspeito de ter matado homem com mais de 50 facadas em Poços

foto: Victor Imesi Foi preso na tarde desta segunda-feira (28), em Jundiaí (SP),... Leia Mais

13set

PM apreende menor com drogas em operação no bairro Santa Rita

Na tarde deste sábado (13/09), a Polícia Militar apreendeu um adolescente de... Leia Mais

23set

GCM e Demutran realizam abordagem a motocicletas na zona oeste

Na tarde desta terça-feira (23), equipes da Guarda Civil Municipal e do... Leia Mais

19jul

Homem é preso em Poços após denúncia anônima

Uma denúncia recebida por meio da rede de Vizinhos Protegidos levou a... Leia Mais

27ago

Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas na zona sul de Poços

Na noite de quinta-feira, 21 de agosto, a Polícia Civil de Minas... Leia Mais