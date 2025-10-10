Polícia Civil divulga imagem de suspeito de furtar motos em Poços e pede ajuda da população

Atualizado em 10 de outubro de 2025

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou a imagem do principal suspeito de envolvimento em uma série de furtos de motocicletas em Poços de Caldas. O objetivo é identificar outras possíveis vítimas e obter novas informações sobre o caso. A população pode colaborar de forma anônima pelo telefone 181 – Disque Denúncia ou diretamente na Delegacia de Trânsito do município.

O homem, de 25 anos, foi preso durante a Operação Impetuoso, deflagrada nesta sexta-feira (10/10), pela Delegacia de Trânsito da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Poços de Caldas, com o objetivo de combater o furto de motocicletas na cidade.

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, sendo um deles contra o suspeito, que já havia sido identificado em pelo menos quatro furtos. Outros dois foragidos da Justiça também foram capturados durante as diligências — um por tentativa de homicídio e outro por envolvimento em uma operação recente da Polícia Federal.

As investigações contaram com o apoio da Agência de Inteligência da Polícia Civil e revelaram a ousadia do criminoso, que utilizava redes sociais para exibir imagens das motocicletas furtadas, fazer “encomendas” para o Natal e até ironizar reportagens jornalísticas sobre os crimes.

Com base nas provas reunidas, a prisão preventiva do principal suspeito foi decretada pelo Poder Judiciário. Ele possui um extenso histórico criminal, com passagens por furto, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após os procedimentos na delegacia, os presos foram encaminhados ao presídio, onde permanecem à disposição da Justiça.