Polícia Civil divulga material para ações educativas no Carnaval

Com o slogan “#AtéQuando? – PCMG contra a violência no Carnaval 2023”, a Polícia Civil de Minas Gerais preparou uma campanha de conscientização para o período carnavalesco.

Diversos materiais, como adesivos, leques, cartilhas, banner e cartaz, estão disponíveis no site da Polícia e visam a sensibilização dos foliões e de moradores.

Além de dicas de segurança e informações sobre registro de ocorrências, inclusive por meio da Delegacia Virtual, o projeto da PCMG busca promover mais consciência social, demonstrando que algumas condutas são intoleráveis. E que é preciso garantir a livre manifestação de vontade e escolha e o necessário respeito a todo ser humano. Umas das formas é prevenir e combater todos os tipos de violência.

Confira as peças e compartilhe.

https://www.policiacivil.mg.gov.br/site-pc/noticia/exibir?id=3806247&=PCMG-divulga-material-para-a%C3%A7%C3%B5es-educativas-no-Carnaval

Fonte: PCMG

Beatriz Aquino

