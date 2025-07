Polícia Civil investiga morte de mulher durante rapel em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um procedimento investigativo para apurar as circunstâncias da morte de uma mulher, ocorrida na tarde do último sábado, 05 de julho, na região conhecida como Pedra do Elefante, no município de Andradas, no Sul de Minas. A vítima realizava rapel no momento do acidente.

Devido à dificuldade de acesso ao local, uma equipe de peritos da PCMG está programada para se deslocar até a área nesta terça-feira, 08, para realizar os trabalhos periciais.

Durante a atuação das equipes técnicas, o local será isolado para garantir a segurança e a integridade das análises. A Polícia Civil orienta que veículos de imprensa interessados em acompanhar a operação permaneçam fora da área restrita.

Novas informações serão divulgadas à medida que os laudos forem concluídos e houver avanços nas investigações.