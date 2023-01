Polícia Civil mineira deflagra operação na cidade de Serrania

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Delegacia Antidrogas da 2ª DRPC de Alfenas, deflagrou nesta manhã (13/01/2022) a Operação Cônego na cidade de Serrania, onde foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão que resultou na apreensão de 05 celulares.

A operação se originou em razão de uma investigação feita pela AIP (Agência de Inteligência Policial) da 2ª DRPC de Alfenas, a qual durou cerca de um ano, no qual foram identificados os integrantes de uma quadrilha voltada para o tráfico de drogas no local.

O Delegado da Delegacia Antidrogas esclarece que “embora a Justiça não tenha concedido os mandados de prisão solicitados, o cumprimento dos mandados de busca e a apreensão dos celulares dos suspeitos será suficiente para o encerramento da investigação que levará ao indiciamento de ao menos quatro indivíduos pelos crimes de formação de quadrilha e tráfico de drogas”

Segundo o Delegado Regional de Alfenas “a operação, embora não tenha apreendido drogas, foi um sucesso, uma vez que durante a investigação foram angariadas provas suficientes de materialidade para o indiciamento dos suspeitos. Destaque-se também o trabalho conjunto e integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Serrania, que contribuiu para o angariamento de provas trabalhando em conjunto com os investigadores da AIP”.

A operação foi coordenada pelo Delegado Regional Márcio Bijalon e pelo delegado da Antidrogas, Dr Waldemar, com a participação de onze investigadores de polícia da 2ª DRPC de Alfenas, com quatro viaturas e com o apoio da Polícia Militar, sob o comando do Tenente Ferrari, com a participação de onze policiais militares e cinco viaturas.

O nome da operação se deve ao Cônego José Carlos Martins um dos fundadores da cidade de Serrania criada em 1878.

Fonte PM MG

Beatriz Aquino