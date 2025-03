Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de segunda-feira, 17, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu o homem suspeito de cometer uma tentativa de homicídio em Poços de Caldas, no bairro Santa Rosália, em fevereiro deste ano.

O crime ocorreu na noite de 2 de fevereiro, nas proximidades de um bar, quando a vítima, um homem de 45 anos, foi atacada com golpes de canivete nas costas, cabeça e braço. A vítima ficou em coma na UTI por cerca de 10 dias após o ataque.

As investigações revelaram que a motivação para o crime foi uma disputa envolvendo a ex-namorada da vítima, que atualmente mantinha um relacionamento com o autor do ataque. Durante o período em que permaneceu foragido, o suspeito contou com a ajuda da namorada para escapar da polícia.

O homem foi preso e encaminhado ao presídio de Poços de Caldas, onde permanecerá à disposição da Justiça. A arma do crime, um canivete, foi apreendida na residência do suspeito.