Polícia Civil prende casal e apreende drogas, armas e veículos em operação em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, na manhã desta quinta-feira, 20, uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São Domingos, em Poços de Caldas. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, as autoridades localizaram diversos materiais relacionados ao tráfico, incluindo balanças de precisão, embalagens, porções de cocaína e maconha prontas para a venda, além de aparelhos celulares.

No quarto de um casal, foi encontrada uma arma de fogo calibre 32, acompanhada de seis munições intactas. Também foram apreendidos os veículos usados para o tráfico de drogas. Um homem de 35 anos e uma mulher de 21 anos foram detidos em flagrante e encaminhados ao presídio local.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.