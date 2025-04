Polícia Civil prende dois suspeitos de envolvimento em desaparecimento de homem em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na manhã desta quarta-feira (9), dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um homem de 45 anos, ocorrido em Poços de Caldas. Os detidos, de 36 e 28 anos, foram localizados nos municípios de Campos Gerais e Três Pontas, respectivamente.

As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Delegacia Regional de Poços de Caldas e tiveram início logo após o desaparecimento da vítima, registrada pela última vez no dia 7 de fevereiro.

Durante a ação, os policiais também apreenderam, em Três Pontas, o veículo que teria sido utilizado para transportar o corpo da vítima após o crime.

As diligências continuam com o objetivo de esclarecer todos os fatos relacionados ao caso.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.