Polícia Civil prende dupla por homicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois investigados, de 29 e 36 anos, foram presos temporariamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Poços de Caldas, Sul do estado, nessa segunda-feira (7/8). Eles são suspeitos do homicídio de um homem, de 46, morto a tiros no dia 24 de junho, no bairro Cascatinha.

As investigações, que contaram com o recolhimento de relatos testemunhais, indicaram que no dia dos fatos a dupla abordou a vítima, na Rua José Piffer, e efetuou os disparos. Com a identificação dos suspeitos, a PCMG representou pelos mandados de prisão temporária. O investigado de 29 anos foi detido inicialmente, na casa dele, localizada no bairro Santa Rita, próximo a um ponto de venda de drogas.

À polícia, o suspeito declarou que, um dia antes do crime, a vítima e o irmão dela teriam o agredido. Ele relatou os fatos a um dos traficantes no bairro Santa Rita e ambos se deslocaram armados para a localidade da vítima. Ao confessar o crime, o investigado apontou que o comparsa efetuou os disparos, o que foi ao encontro das informações obtidas pela equipe de investigação.

O suspeito confirmou que um dos disparos teria sido na região do tórax e o segundo na região dorsal, quando a vítima tentou escapar da agressão.

Conflitos

O outro suspeito, de 36 anos, com diversas passagens por tráfico de drogas, crimes patrimoniais violentos e homicídio, foi preso em um hospital de Poços de Caldas, no início da noite de ontem (7/8) e está sob escolta da Polícia Penal.

Ele foi atingido com diversos disparos de arma de fogo no último sábado (5/8), no ponto de drogas do bairro Santa Rita. Dois adolescentes foram apreendidos, e a arma localizada pela Polícia Militar. O armamento, um revólver calibre 22, foi o mesmo utilizado no homicídio investigado.

Os levantamentos investigativos prosseguem para a conclusão do inquérito, com o objetivo de esclarecer a motivação do crime, que pode indicar uma disputa de bairros ou dívidas relacionadas com o tráfico de drogas.

Fonte: ASCOM-PCMG