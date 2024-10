Polícia Civil prende quadrilha especializada em furto de cobre em Pouso Alegre

Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Regional de Poços de Caldas, prendeu cinco suspeitos de integrar uma quadrilha especializada na subtração de cobre. A operação, realizada em Pouso Alegre, contou com a colaboração das Polícias Civil e Militar da região.

As investigações apontaram que o grupo criminoso invadiu a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Poços de Caldas no último dia 7 de setembro. A equipe de furtos e roubos de Poços de Caldas também identificou outros casos com o mesmo “modus operandi” na área.

Após serem ouvidos, os detidos foram encaminhados ao Presídio de Pouso Alegre. Durante a operação, materiais utilizados nos crimes foram apreendidos.

O delegado Marcos Pimenta, chefe do 18º Departamento, elogiou o trabalho da equipe da DRPC de Poços de Caldas e agradeceu a colaboração das forças de segurança locais.

