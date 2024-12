Polícia Civil prende suspeita de feminicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã dessa terça-feira (10/12), uma mulher suspeita de matar a companheira, no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas, Sul do estado.

A investigada, que havia fugido após o crime, foi localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí, a 140 quilômetros, graças à atuação conjunta entre as equipes das delegacias das duas cidades.

Investigação

A vítima e a suspeita mantinham um relacionamento amoroso conturbado desde o início de 2023, marcado por episódios de violência doméstica, com registro de duas ocorrências policiais. Em julho de 2023, a suspeita chegou a ser presa por descumprir medida protetiva. Apesar disso, as duas voltaram a se relacionar em outubro de 2024.

Na última segunda-feira (9/12), a mulher encontrou com a vítima, já portando uma faca. Após breve discussão, ela desferiu um golpe no coração da companheira, que não resistiu ao ferimento e morreu após ser socorrida.

Depois do crime, a suspeita fugiu, levando o celular e a motocicleta da vítima, utilizando o aparelho para enviar mensagens ameaçadoras a duas mulheres com quem a vítima teria se relacionado.

Prisão

Na manhã de hoje (11/12), a equipe da 1ª Delegacia de Polícia em Poços de Caldas recebeu informações sobre a localização da foragida em Santa Rita do Sapucaí. Com apoio dos investigadores locais, a suspeita foi localizada e, em seguida, entregou-se no presídio da cidade. Ela foi presa em flagrante e apresentada à Justiça de Poços de Caldas, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.