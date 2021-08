A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta segunda-feira (23), em Poços de Caldas, um homem de 29 anos. Ele é suspeito de agredir e estuprar a companheira.

A prisão faz parte das ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar durante a campanha “Agosto Lilás”.

Mais informações serão atualizadas em nossa programação.

