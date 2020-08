Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos e drogas foram apreendidas

Alice Dionisio | 09h46

A Polícia Civil de Poços de Caldas prendeu em flagrante um suspeito por tráfico de drogas, no bairro Santana do Pedregal, na manhã da última quarta-feira (12).

Os policiais encontraram maconha, sacos plásticos e um celular. O material estava em uma casa dos fundos, onde o suspeito mora. No local, também foram apreendidas embalagens para a droga, que formavam kits com uma bala e uma folha de seda utilizada para confecção de cigarro artesanal.

Na casa da frente, onde reside a sogra, uma bucha de maconha também foi apreendida junto ao veículo do autor.

