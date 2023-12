Polícia Civil prende suspeito por descumprir medidas protetivas em Poços de Caldas

Nesta terça-feira, 19, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Poços de Caldas efetuou a prisão de um indivíduo de 30 anos, sob a acusação de descumprir medidas protetivas.

As autoridades revelaram que o suspeito estava violando repetidamente uma ordem judicial que o proibia de se aproximar de sua ex-namorada. Suas ações incluíam o envio de mensagens através de redes sociais, contato telefônico, bem como perseguição e ameaças à vítima.

Após investigação, a Polícia Civil solicitou à Justiça a expedição de um mandado de prisão, sendo este deferido pela autoridade competente. O suspeito foi detido em sua residência, localizada no bairro Jardim Esperança.Posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia, prestou declarações e, em seguida, foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

