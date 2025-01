Polícia Civil prende suspeito por tentativa de homicídio em Campestre (MG)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Militar (PMMG), prendeu, nesta quinta-feira (16), um homem de 38 anos em Campestre, no Sul de Minas. O suspeito foi detido após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, relacionado a uma tentativa de homicídio ocorrida em 2023.

Segundo as investigações, o homem é acusado de desferir um golpe de faca nas costas da vítima durante o crime. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.