Polícia Civil prende suspeito por tráfico de drogas em Andradas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar, desencadeou operação que resultou na prisão de um homem, de 25 anos, investigado por tráfico de drogas. A ação policial foi desencadeada, na última sexta-feira (11), na cidade de Andradas, Sul de Minas.

Na casa do suspeito, a polícia apreendeu uma porção de crack, outra de maconha e a quantia de R$ 1.889 escondida dentro de um travesseiro. O homem foi encontrado em outro local, durante continuidade dos trabalhos investigativos. Após ser autuado em flagrante, ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.

