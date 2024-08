Polícia Civil prende suspeitos de homicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quinta-feira, 15 de agosto, a Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de terem matado Raphael Nardoni Cândido, de 33 anos, no final de julho. Uma mulher, companheira de um dos suspeitos, também foi detida por tráfico de drogas.

O crime ocorreu no dia 22 de julho, no bairro São Sebastião, na zona sul de Poços de Caldas. Raphael foi encontrado morto por familiares dentro de sua residência, apresentando ferimentos graves na cabeça e no pescoço. Segundo o delegado, responsável pelo caso, os suspeitos estavam participando de um churrasco na casa vizinha à da vítima. De acordo com as investigações, eles teriam pulado o muro para cometer o crime e depois retornado à festa.

Análises de câmeras de monitoramento mostraram um movimento suspeito relacionado ao tráfico de drogas na casa ao lado da residência de Raphael. Além disso, a Polícia Civil encontrou uma bolsa com resquícios de sangue.

As prisões ocorreram em bairros da zona sul da cidade e no bairro São Benedito. De acordo com informações divulgadas na coletiva de imprensa, tanto os suspeitos quanto a vítima possuíam antecedentes criminais. A motivação do crime ainda está sob investigação.