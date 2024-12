Polícia Civil realiza cerimônia de posse dos novos delegados do 18º Departamento de Polícia Civil em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta segunda-feira (02), a Polícia Civil de Minas Gerais realizou, em Poços de Caldas, a cerimônia de posse do novo Delegado Geral do 18º Departamento de Polícia Civil, Dr. Marcos Pimenta, e do Delegado Regional de Poços de Caldas, Dr. Cleyson Rodrigo Brene. O evento também marcou a entrega de medalhas em reconhecimento a serviços prestados à sociedade.

A solenidade reuniu diversas autoridades, como a Dra. Letícia Gamboge, Delegada Geral PCMG; o prefeito Sérgio Azevedo; o prefeito eleito Paulo Ney, os deputados Estaduais Antônio Carlos Arantes, Cássio Soares e Luiz Antônio da Silva (Luizinho), o Deputado Federal Emidinho Madeira, além de secretários municipais, empresários e representantes do Poder Judiciário e da Segurança Pública de Minas Gerais.

Durante a cerimônia, o prefeito Sérgio Azevedo foi homenageado com a Medalha de Distinção da Polícia Civil, um reconhecimento dado a indivíduos que se destacaram por relevantes serviços prestados à sociedade ou à instituição policial. A honraria é concedida em diversas corporações como forma de valorizar o mérito e a excelência no exercício de funções que impactam positivamente a segurança pública.

Em seu discurso, o Prefeito Sérgio Azevedo destacou que foi uma honra participar do evento e ser agraciado com a medalha de distinção. Aproveitei o momento para agradecer pelos serviços prestados pelas forças de segurança, que realizaram um trabalho conjunto e eficiente nestes oito anos de gestão.”

O evento simboliza a continuidade do fortalecimento da segurança pública em Poços de Caldas e região, marcando o início de novos ciclos de trabalho sob a liderança dos delegados empossados. O Dr. Marcos Pimenta, à frente do 18º Departamento, e o Dr. Cleyson Rodrigo Brene, como Delegado Regional, assumem com o compromisso de reforçar a atuação da Polícia Civil, promovendo maior segurança e eficiência nas investigações.

A cerimônia também serviu como um momento de reconhecimento e união entre as diferentes esferas do poder público, destacando a importância da cooperação para garantir a tranquilidade e a ordem na comunidade.