Polícia Civil realiza incineração de drogas em Poços de Caldas

Nesta terça-feira, 30, a Polícia Civil de Minas Gerais, em Poços de Caldas, por meio das Delegacias de Combate às Drogas, Adida ao Juizado Especial e de Trânsito, foi realizada a incineração de aproximadamente 100kg de entorpecentes apreendidos.

O procedimento de destruição de drogas, respaldado pela Lei 11.343 de 2006, foi executado pelos delegados de polícia e suas equipes, contando com a presença do promotor de justiça Dr. Glaucir Modesto e de uma autoridade sanitária.

Durante a operação, foram incinerados mais de 40kg de maconha, cerca de 30kg de crack e 15kg de cocaína, além de haxixe e diversas drogas sintéticas, como ecstasy, MDMA e LSD.

