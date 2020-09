Polícia Civil realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Poços de Caldas

Nesta terça-feira (22), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou operação para cumprimento de cinco mandados de prisão e outros cinco, de apreensão de adolescentes. A ação teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas em Poços de Caldas, no Sul de Minas. No curso dos trabalhos, foram apreendidas drogas (maconha e crack), balança de precisão e quase R$3.500.

Essa foi a segunda fase da operação deflagrada em maio deste ano, quando foram apreendidos mais de 40 Kg de droga e cinco armas de fogo, além de duas prisões em flagrante.

A operação contou com o apoio de diversas equipes da Delegacia Regional em Poços de Caldas.

