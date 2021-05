Polícia Civil realiza operação “Emboscada” para prender suspeito de homicídio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira (25), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou a operação Emboscada, visando o cumprimento de mandados de prisão temporária expedidos contra dois homens, de 25 e 41 anos, suspeitos de envolvimento em homicídio cometido no dia 30 de março deste ano, em Poços de Caldas. De acordo com o apurado, a motivação do crime seria uma dívida relacionada do tráfico de drogas que os suspeitos teriam com a vítima.

De acordo com o delegado Cleyson Brene, “Os presos irão responder por homicídio qualificado pelo motivo torpe, em razão da dívida de drogas, e também pela impossibilidade de defesa da vítima, considerando o local do disparo de arma de fogo”.

O crime

O corpo da vítima foi encontrado na zona rural com um tiro na nuca. Já o carro dela, foi localizado incendiado na cidade de Bandeira do Sul. A partir da prisão do primeiro suspeito, no dia 26 de abril, a equipe de investigadores conseguiu desvendar a trama criminosa.

Para justificar o atraso do pagamento e conseguir levar a vítima até o local do crime, os suspeitos criaram um perfil falso em uma rede social, com o qual mantinham contato por meio de mensagens. Eles alegaram que esse suposto indivíduo era devedor de drogas e que iriam buscar o montante na zona rural para quitar a dívida com a vítima. No caminho, eles mataram o homem e, no dia seguinte, um deles ficou responsável pelo recebimento de todas as dívidas do tráfico de drogas, antes administradas pela vítima