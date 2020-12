Polícia Civil realiza operação La Santuzza em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9/11), a operação La Santuzza, visando à repressão ao tráfico de drogas em Poços de Caldas. Foram cumpridos 29 mandados de busca domiciliar, bem como mandados de prisão e de busca e apreensão de adolescentes.

Participaram da ação 140 policiais civis, com apoio aéreo e do Canil da PCMG.

Mais informações serão atualizadas posteriormente

