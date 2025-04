Polícia Civil recupera gado furtado avaliado em R$ 15 mil na zona rural de Andradas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, nesta quinta-feira 24, duas cabeças de gado da raça girolando, avaliadas em aproximadamente R$ 15 mil, na zona rural de Andradas. Os animais haviam sido furtados nos municípios de Caldas, no dia 14 de abril, e em Santa Rita de Caldas, em 20 de março.

A ação foi conduzida pela Delegacia Rural de Poços de Caldas, após denúncias sobre a presença de gado de origem suspeita em uma área de pastagem às margens da rodovia MG-455. Com o apoio da Patrulha Rural da Polícia Militar de Andradas, os policiais identificaram os animais, que foram devolvidos aos seus respectivos proprietários.

As investigações seguem em andamento para identificar os autores dos furtos, bem como o responsável pelo terreno onde os bovinos foram encontrados.

A Delegacia Rural da PCMG reforça seu compromisso no combate ao furto de gado e na recuperação de animais subtraídos na região.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.