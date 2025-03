Polícia Civil recupera iPhones furtados em fraude de funcionário, prejuízo de R$ 18 mil

A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou, em março, cinco aparelhos iPhone 13 de 128 GB, avaliados em R$ 18 mil, que haviam sido furtados por um funcionário de uma loja varejista na região central de Poços de Caldas.

O autor, de 34 anos, aproveitou seu acesso ao sistema interno da loja para realizar compras fraudulentas, utilizando dados de clientes. Ele então enviou os produtos para sua residência.

A recuperação dos aparelhos foi viabilizada por meio de um trabalho de rastreamento detalhado. Durante depoimento na delegacia, o suspeito confessou o crime e agora responderá pelos delitos de furto com abuso de confiança e fraude.

