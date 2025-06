Polícia Civil recupera videogame furtado e identifica receptador em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Poços de Caldas, recuperou na manhã desta sexta-feira, 06,um videogame que havia sido furtado de uma residência no dia 25 de maio. O equipamento estava em posse de um homem que o anunciava para venda em redes sociais. Ele foi conduzido à delegacia e poderá responder pelo crime de receptação.

O furto foi atribuído a um homem de 25 anos, preso em flagrante na última quinta-feira (5), logo após cometer outro furto em uma residência. Segundo a Polícia Civil, este é o terceiro crime semelhante praticado pelo investigado em menos de duas semanas.

Apesar de estar em liberdade, beneficiado por medidas previstas na execução penal, o suspeito voltou a delinquir. Com base na reincidência, a Polícia Civil solicitou novamente sua prisão. A continuidade da detenção será decidida pela Justiça durante audiência de custódia.

A instituição reforça o compromisso com a segurança pública e orienta a população a denunciar atividades suspeitas, especialmente relacionadas à venda de produtos de origem duvidosa.

