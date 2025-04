Polícia cumpre mandado de busca e apreende drogas e celulares em residência de suspeito

Nesta terça-feira, 1º de abril, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Avenida Engenheiro Ubirajara Machado Moraes, na zona leste de Poços de Caldas. O mandado foi executado em razão de informações que indicavam a presença de objetos ilícitos na casa, pertencente a um homem já preso.

No momento da abordagem, a guarnição policial foi recebida por uma testemunha, mãe do suspeito, que foi informada sobre a decisão judicial e a necessidade da busca domiciliar.

Durante a inspeção, foram encontradas 10 porções de substância similar à maconha e 20 porções de substância que parecia ser haxixe. Além disso, sob o colchão, foram localizados 15 comprimidos de substância análoga ao ecstasy. No guarda-roupas, os policiais apreenderam 16 celulares.

Todos os itens ilícitos foram devidamente apreendidos e encaminhados para as autoridades competentes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.