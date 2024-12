Polícia de Poços de Caldas combate “Rolezinho” na zona sul da cidade

A Polícia Militar de Poços de Caldas realizou nesta terça-feira, 24, uma operação de combate ao “Rolezinho” na zona sul da cidade após denúncias de que cerca de 12 indivíduos, em motocicletas, estariam participando da prática na Avenida Eduardo Luciano Marras. O evento, que é conhecido por reunir grupos de motociclistas em locais públicos de forma desordenada e, frequentemente, acompanhada de comportamentos de risco, motivou a ação policial.

Ao chegarem à área, as equipes encontraram um grande número de motocicletas na via. Quando perceberam a presença dos policiais, alguns dos envolvidos abandonaram os veículos, enquanto outros fugiram em alta velocidade, não sendo localizados. Durante a operação, dois homens foram detidos e seis motocicletas foram apreendidas e removidas do local.

