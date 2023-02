Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em Poços

Na última terça-feira (14), A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel do bairro Cascatinha, em Poços de Caldas. Foram apreendidos um equipamento eletrônico e dois passaportes. Um morador da cidade que era alvo de um mandado de prisão, não foi localizado.

A Operação Lesa Pátria ter o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram ou fomentaram os atos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília.

Seis moradores de Poços de Caldas continuam presos em Brasília, após terem suas prisões convertidas em preventivas e outras duas pessoas respondem ao processo em liberdade.

No total estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo.

A Operação Lesa Pátria se torna permanente e as investigações continuam em curso.

Segundo informações da Polícia Federal, os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado.

Fonte: Polícia Federal

Beatriz Aquino

