Polícia Federal investiga morador de Varginha por suspeita de divulgação de fotos íntimas de mulher na internet

A Polícia Federal de Varginha – MG, investiga um morador da cidade por suspeita de perseguição (‘Stalking’) a uma jovem mexicana residente na cidade de Chihuahua. De acordo com as investigações, o suspeito conheceu a vítima por meio de um aplicativo e passou a persegui-la reiteradamente pelas redes sociais, inclusive por meio da criação de diversos perfis falsos. As atividades de vigilância digital do suspeito iniciaram-se em meados de 2020.

Segundo informações da Polícia, o suspeito montou fotos da mexicana com conteúdo pornográfico e as divulgou na internet, além de ter enviado mensagens indesejáveis a familiares e pessoas próximas à vítima. As investigações também apontam que o brasileiro utilizou informações pessoais da vítima para assediá-la e constrangê-la.

O investigado responderá pelos crimes de perseguição e disponibilização de imagem com cena de nudez, podendo ser condenado a uma pena de até sete anos de prisão. A operação é realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais.

Fonte: Polícia Civil de Minas Gerais