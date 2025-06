Polícia intercepta veículo em fuga com drogas e foragido da Justiça na divisa de Minas Gerais e São Paulo

Em uma operação integrada realizada na terça-feira, 24, equipes da Polícia Militar de São Paulo (PMESP), com apoio da Polícia Rodoviária Estadual de Minas Gerais (PRV), da 129ª Companhia Tático Móvel e da ROCCA, interceptaram um veículo em fuga que atravessava a divisa entre os estados, carregando drogas e um foragido da Justiça.

O veículo VW/Gol branco, que desrespeitou a ordem de parada da PMESP, foi acompanhado pelas forças policiais após cruzar para Minas Gerais pela rodovia LMG-880. Os suspeitos seguiram em alta velocidade pelas cidades de Botelhos, Bandeira do Sul e Poços de Caldas, sendo monitorados durante todo o trajeto.

A ação culminou em um cerco próximo à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o automóvel foi finalmente abordado por viaturas da PMESP, PRV, Tático Móvel e equipe da ROCCA. Durante a abordagem, foi constatado que um dos ocupantes possuía mandado de prisão em aberto.

Com o auxílio da cadela farejadora Athena, foram localizadas 88 buchas de maconha no interior do veículo. Também foram apreendidos R$ 43 em dinheiro e o carro utilizado na fuga.

A condução da ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

