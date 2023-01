Polícia localiza veículo furtado

A Polícia Militar de Poços de Caldas, foi acionada na madrugada desse domingo, (8), para apurar a denúncia do furto de um automóvel no bairro Jardim Elizabete. De acordo com a vítima, um homem de 33 anos, o furto aconteceu na rua José Ramos.

A informação foi transmita às equipes de plantão e após rastreamento, o veículo foi localizado abandonado na estrada dos Pessegueiros sem o toca-cds.

O veículo foi removido do local, ninguém foi preso.

Beatriz Aquino

