Polícia Militar apreende adolescente por tráfico de drogas em Andradas

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido nesta segunda-feira, 18, suspeito de tráfico de drogas no bairro Sete de Setembro, em Andradas. A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima, que alertou sobre a prática criminosa na localidade.

Ao realizar uma operação de abordagem, a equipe policial localizou com o menor dez papelotes de cocaína, dezessete buchas de maconha, cinco pedras de crack e uma cédula de R$ 20. O adolescente foi apreendido em flagrante e, conforme determina a legislação, foi acompanhado por seu responsável legal durante o andamento da ocorrência.

A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos na distribuição de entorpecentes na região.

