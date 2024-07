Polícia Militar apreende adolescentes por tráfico de drogas

A Polícia Militar realizou neste domingo, 21, uma operação contra o tráfico de drogas na Rua Álvaro Quinteiro Júnior, na pista de skate do COHAB, em Poços de Caldas. Durante a ação, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, tentaram fugir ao avistarem a viatura, o que levantou suspeitas.

Os jovens foram perseguidos e abordados, sendo realizada uma busca pessoal. Com eles, foram encontradas 9 buchas e 1 porção de substância semelhante à maconha, além de R$173,50 em notas diversas.

Os adolescentes foram apreendidos em flagrante, receberam atendimento médico e, posteriormente, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29° BPM

