Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas após denúncia de Maria da Penha

Na madrugada do dia 29 de julho, por volta das 03h30m, uma operação conjunta das Equipes Tático Móvel e 162ª Companhia da Polícia Militar resultou na prisão de um homem identificado como L.G.O.R., de 40 anos, após uma denúncia de violência doméstica na Avenida Melvin Jones, bairro Santa Augusta.

Segundo a denúncia recebida pelas autoridades, o suspeito estaria ameaçando sua parceira e portando uma arma de fogo de uso restrito. Diante da gravidade da situação, as equipes policiais se deslocaram imediatamente até o local para averiguar a veracidade das informações.

Ao chegarem à residência, os policiais constataram que a denúncia era procedente. Além disso, durante a busca no imóvel, foram encontrados materiais ilícitos, revelando atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Dentre os materiais apreendidos, estavam 01 pistola calibre 9mm, 55 munições calibre 9mm, 01 porção de cocaína, 01 balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

Diante das evidências, o indivíduo foi detido em flagrante pelas autoridades. Em seguida, tanto o suspeito quanto todo o material apreendido foram conduzidos e apresentados à Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

ALCO – 29º BPM

