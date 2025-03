Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta sexta-feira, 07, a Polícia Militar de Poços de Caldas realizou a apreensão de drogas e armas em uma operação destinada a combater o tráfico ilícito na cidade. O alerta foi dado após informações sobre um indivíduo, de 21 anos, suspeito de traficar drogas e de estar portando uma arma de fogo para garantir a segurança de suas atividades criminosas, o que gerava temor e desordem na região onde atuava.

Com base nas informações sobre a possível residência do autor, os policiais realizaram uma operação para localizá-lo e ouvir sua versão sobre os fatos. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes foram recebidos por uma testemunha, mãe do suspeito, que informou que ele não estava no local no momento da abordagem. No entanto, a testemunha direcionou os policiais até o quarto do autor, dizendo que “se tiver algo errado, só pode estar neste quarto”.

Durante a busca no local, os policiais encontraram uma mochila preta contendo diversos materiais ilícitos, incluindo: duas balanças de precisão, quatro bolas de haxixe, oito buchas de maconha, seis tabletes de maconha, duas porções de sementes de maconha, uma pedra bruta grande de crack, duas pedras brutas pequenas de crack, uma porção de crack fracionado, centenas de tubos de plástico utilizados para acondicionar cocaína e um rolo de plástico filme.

Além disso, na gaveta de uma cômoda, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, duas munições e uma réplica de arma de fogo.

Todos os materiais foram encaminhados à Delegacia local, onde o caso segue em investigação.

ALCO – 29º BPM