Polícia Militar apreende arma de fogo irregular em Bandeira do Sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Bandeira do Sul foi acionada na noite desta segunda-feira, 16, por volta das 19h30min e compareceu ao Sítio Rosa Branca, zona rural, para verificar denúncia de arma de fogo irregular armazenada em um galpão.

De posse das informações foi realizada uma busca no galpão e a arma, uma espingarda Cal. 12, com numeração suprimida foi localizada na carroceria de uma caminhonete.

A proprietária do imóvel, de 64 anos, relatou que desconhecia a existência da arma em sua propriedade, bem como disse que o provável proprietário, indicado na denúncia, é seu funcionário há mais de cinco anos. Em contato com a esposa do denunciado, de 40 anos, ela relatou que a arma era de propriedade dos donos da fazenda e que seu esposo havia evadido do local, tomando rumo ignorado, após uma briga do casal.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à proprietária da fazenda e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM