Polícia Militar apreende arma de fogo irregular em Santa Rita de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação realizada na tarde de ontem, 20, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo irregular no Bairro Cascavel, zona rural de Santa Rita de Caldas. A ação ocorreu após uma denúncia de que um homem de 50 anos, armado, tentava invadir a residência de seu irmão, de 52 anos.

A polícia foi acionada por volta das 15h30min e rapidamente se dirigiu ao local. Ao chegarem, os policiais localizaram e prenderam o suspeito, que portava um revólver calibre .38, carregado com cinco munições. Além disso, durante a busca no veículo do acusado, foram encontradas mais 42 munições do mesmo calibre.

O homem detido passou por avaliação médica para verificar sua integridade física e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido.

ALCO – 29° BPM