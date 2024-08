Polícia Militar apreende armas e drogas em Andradas durante operação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Andradas, durante uma operação de rastreamento realizada na noite desta quarta-feira, 14, para localizar o autor de um furto de veículo, fez uma apreensão significativa de drogas e armas. A ação ocorreu nas margens da rodovia BR-146, onde os policiais avistaram três indivíduos desembarcando de um VW Jetta, de cor prata, em circunstâncias suspeitas.

Ao abordar os suspeitos, a PM encontrou uma porção de substância com características e odor semelhantes à maconha. Um homem de 30 anos assumiu a posse da droga e, ao ser questionado, forneceu o endereço de sua residência.

No local, os policiais foram recebidos por uma mulher de 29 anos, que confirmou morar com o suspeito. Do lado de fora da casa, já era possível sentir o odor característico de maconha. Após questionamentos e com a autorização da mulher, os policiais realizaram buscas no interior da residência.

Durante a varredura, foram encontradas dentro de um fogão três porções grandes e duas porções menores de substância semelhante à maconha. Em um guarda-roupa, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12, uma sacola com 48 munições intactas do mesmo calibre, além de uma porção de substância semelhante ao haxixe, cinco munições intactas e uma deflagrada, todas de calibre .38.

Ainda durante as buscas, um revólver calibre .38 com numeração raspada foi encontrado dentro de uma caixa no berço de uma criança, junto com duas porções de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, escondidas em uma bolsa infantil.

O homem assumiu a propriedade de todo o material ilícito. Ele foi informado de seus direitos e garantias constitucionais, preso em flagrante, levado ao pronto atendimento médico e, posteriormente, apresentado à delegacia de polícia, junto com todo o material apreendido.