Polícia Militar apreende armas irregulares

As apreensões ocorreram em Poços de Caldas e Ibititura de Minas

Alice Dionisio | 14h05

Um revólver calibre 32 foi apreendido nesta madrugada (25), no bairro Montreal, em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem de um veículo, o motorista colocou a mão na cintura e jogou um objeto para dentro do carro.

Os policiais identificaram que se tratava de uma arma, com seis munições intactas. O autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto ao material.

Ibitiura de Minas

Mais cedo, a PM havia realizado uma operação com a Polícia Civil, na zona rural de Ibitiura de Minas. Em cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços, os militares encontraram uma espingarda e trinta e oito munições intactas de calibre 38 em uma das casas. Além disso, cinco cartuchos deflagrados, um cinto de acondicionamento e uma bateria também foram apreendidos. O proprietário não foi localizado. Os matérias foram levados para a Delegacia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.