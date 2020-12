Polícia Militar apreende dez tabletes de maconha no bairro Jardim Contorno

Após denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu na manhã de ontem (09), dez tabletes de maconha, no bairro Jardim Contorno, em Poços de Caldas.

Segundo a PM, a droga foi encontrada na rua Caconde, com o apoio da cadela de faro Atena. Além dos tabletes, que estavam enterrados, uma bucha de maconha, duas balanças de precisão e grande material para embalagem de entorpecentes também foram apreendidos.

O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

