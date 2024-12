Polícia Militar apreende dois menores por lesão corporal em Bandeira do Sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite deste domingo, 22, por volta das 21h10, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma briga generalizada no Centro de Bandeira do Sul, onde uma pessoa teria sido esfaqueada.

Ao chegarem no Hospital Dona Paulina Damen Kockx, os policiais foram informados de que uma vítima, um homem de 25 anos, havia dado entrada com uma perfuração no mediastino causada por um objeto cortante, mas estava consciente. Uma segunda vítima, também um homem de 25 anos, apresentava um pequeno corte no pescoço, também provocado por lâmina.

Após levantamento das informações, a Polícia Militar localizou e identificou os autores. Um menor de 15 anos assumiu que, durante a briga, desferiu um golpe de canivete nas vítimas para defender um amigo. O segundo menor, de 17 anos, foi encontrado e, ao ser questionado, declarou que o ocorrido era de sua responsabilidade, afirmando que o amigo agiu em defesa dele.

Os dois menores foram apreendidos e encaminhados às autoridades competentes, sendo responsabilizados pelo ato infracional.