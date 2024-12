Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas e realiza prisões em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira, 05, a Polícia Militar de Poços de Caldas desencadeou uma operação no bairro Parque Pinheiro, resultando na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas. A ação foi realizada após informações de que indivíduos, utilizando motocicletas com queixa de furto ou roubo, estavam distribuindo entorpecentes em toda a cidade por meio de serviços de entrega (delivery).

Após levantamento e planejamento, as equipes policiais identificaram os locais de atuação dos criminosos, culminando em uma operação bem-sucedida. Entre os resultados, destacam-se a prisão de três homens e uma mulher, a recuperação de uma motocicleta e a apreensão de substâncias ilícitas, incluindo, 775 comprimidos de ecstasy, 88 microcomprimidos de LSD, 29 comprimidos de MDMA, 70 tabletes de maconha, 8 barras de maconha, 1 saco com farelos de maconha, 6 embalagens de cocaína, 2 buxas de maconha, 1 pé de maconha, 5 porções de haxixe, 1 buxa de maconha, 6 unidades de substância semelhante ao Skank, diversas balanças de precisão, 22 unidades de droga sintética (“doce”), 5 aparelhos celulares, 1 caderno com anotações sobre o tráfico de drogas, diversas embalagens tipo “zip lock”, 3 facas com resquícios de maconha, 1 martelo, 107 embalagens plásticas usadas no acondicionamento de haxixe e R$ 1.514,50 e R$ 1.519,70 em dinheiro.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia local, onde responderão pelos crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.