Polícia Militar apreende menor de idade envolvido no narcotráfico na zona leste da cidade

A equipe de radiopatrulhamento tático móvel da Polícia Militar, em resposta às denúncias relativas ao comércio de drogas e em razão de que na avenida Cel Virgílio Silva, na maioria em sua extensão, ser utilizada para o crime de tráfico de drogas, realiza patrulhamento em todas as imediações e adjacências rotineiramente.

Durante tal procedimento policial, a equipe visualizou uma pessoa em comportamento suspeito. O indivíduo foi abordado, identificado e submetido a busca pessoal. Com ele foram encontradas 7 buchas de maconha e 50 pedras de crack, além de R$ 129,00 em dinheiro.

O indivíduo foi identificado e admitiu que traficava informando os valores de seus produtos.

O menor, o dinheiro e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

