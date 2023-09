Polícia Militar apreende menor infrator por tráfico de drogas em Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde do dia 22 de setembro, por volta das 16h50min, a Polícia Militar de Botelhos, foi acionada e se dirigiu à Rua Sylvio Paulino da Costa, no bairro Jardim Eldorado, em resposta a uma denúncia. A solicitante, uma mulher de 28 anos, informou às autoridades que havia um homem correndo em seu quintal, portando um rádio tipo HT, e que essa situação a deixara apreensiva.

No local, a equipe policial identificou e abordou o indivíduo em questão, que se tratava de um adolescente do sexo masculino, com 17 anos de idade, encontrado nos fundos do terreno. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram em sua posse o rádio em questão. O menor confessou estar atuando como “olheiro” para traficantes que atuavam na Rua Edmundo Profile, nas proximidades do Cristo Redentor, e admitiu que tinha crack guardado em sua própria residência, especificamente sobre o guarda-roupa de seu quarto.

A viatura policial se deslocou até a residência do menor, onde os policiais, com autorização da mãe do adolescente, realizaram uma busca. No local indicado pelo menor, foram encontradas 12 pedras de crack, as quais foram apreendidas como prova do crime. O menor infrator foi então apreendido e levado ao Hospital São José para avaliação médica antes de ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM