Polícia Militar apreende menor por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 26, a Polícia Militar realizou uma operação na Rua Tabajaras, no Bairro Vila Togni, que resultou na apreensão de um menor de 17 anos por tráfico de drogas.

Durante a abordagem, o jovem foi encontrado com R$ 145,00 em dinheiro. Com o auxílio de um cão farejador, os policiais realizaram uma varredura no local e apreenderam 230 porções de cocaína, 17 buchas de maconha e 40 pedras de crack.

O menor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

ALCO – 29° BPM

