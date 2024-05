Polícia Militar apreende menor por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Em uma operação realizada ontem, 28, por volta das 15h48, a Polícia Militar prendeu um menor de idade por envolvimento com tráfico de drogas. A ação aconteceu no Bairro São João, zona leste de Poços de Caldas, após a polícia receber denúncias sobre atividades criminosas na região.

Durante a operação, três suspeitos tentaram fugir ao perceberem a presença dos policiais. Contudo, um dos indivíduos, um adolescente de 15 anos, foi localizado escondido em uma residência na Rua Nova Aragem, no Bairro Jardim Nova Aparecida. Após abordagem e revista pessoal, foram encontrados entorpecentes com o menor.

Com a ajuda de um cão farejador, os policiais realizaram buscas na casa e encontraram mais drogas, além de outros objetos e dinheiro. No total, foram apreendidos 186 buchas de maconha, um tablete de maconha, 44 pedras de crack, uma pedra bruta de crack, uma balança de precisão, dois celulares e a quantia de R$ 351,40.

O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

ALCO – 29° BPM

